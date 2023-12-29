Nijer'de şükür namazı! Kalan son Fransız askerler de ülkeden ayrıldı Nijerliler, Başkent Niamey'deki Fransız askeri üssü önünde toplanarak cuma namazı kıldı. Ardından şükür duası eden vatandaşlar Fransız askerlerinin ülkeyi terk etmesini kutladı.

AA

Nijer'de askeri cuntanın yönetimi devralmasından sonra Fransa hedef haline gelen ülke oldu.

Fransız askerlerin Afrika ülkesinden çekilme baskısıyla karşı karşıya kalmasıyla bölgede gerilim her geçen gün tırmanmaya devam etti.

Son olarak yaşanan gelişmede ordu 23 Aralık'ta Nijer'den ayrıldı.

Şükür duası ettiler

Bunun üzerine adeta bir zafer havasının olduğu bölgede, vatandaşlar bir araya gelerek namaz kıldı.

Başkent Niamey'de eski Fransız askeri üstünün karşısındaki alan toplanan grup, cuma namazını kılarak toplu dua etti.

Ne olmuştu?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Sonrasında Fransa ile başlayan gerilim sonucu ülkedeki tüm askerlerin çekilmesi için süreç başladı.

Ardından alınan karar doğrultusunda Niamey Büyükelçiliği kapatıldı. Bunun üzerine bin 500 Fransız askerinin, bir ay içinde ülkeden ayrılması gerekti.

Kısa süre sonra bin 346'sı ülkeyi terk etti.

Son olarak gözlerin çevrildiği 154 asker ise askeri teçhizatla ülkeden ayrıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)