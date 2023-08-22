Nijer'in Afrika Birliği üyeliği donduruldu AfB, darbe sonrası Nijer'in Afrika Birliği faaliyetlerinde yer almasını durdurdu. Cumhurbaşkanı Bazum'un serbest bırakılması için çağrı yapıldı.

AA & Ensonhaber

Nijer'de yönetimi devralan askeri cunta, Batılı ülkelerin baskısıyla karşılaştı.

Niamey'de göreve gelen askerlerden, yönetimi tekrar sivillere devretmesi isteniyor.

Cunta ise üç yıl içinde iktidarı sivil yetkililere bırakabileceklerini söylüyor.

Yönetime yapılan askeri darbe, Afrika'da Nijer ile diğer birçok kıta ülkesi arasında ilişkileri gerdi.

Nijer'in üyeliği askıya alındı

Afrika Birliği (AfB), Nijer'deki askeri müdahale sonrası bu ülkenin üyeliğini askıya aldığını duyurdu.

AfB Barış ve Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, 26 Temmuz'da Nijer'deki askeri müdahale sonrası ülkenin tüm Afrika Birliği faaliyetlerine katılımının askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

"Bazum serbest bırakılmalı, ordu kışlaya dönmeli"

Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve ordunun kışlaya dönmesi çağrısı yapıldı.

Öte yandan tüm üye devletler ve uluslararası topluma çağrı yapılarak, Nijer'deki askeri yönetimi meşrulaştıracak her türlü eylemden kaçınılması gerektiği kaydedildi.

Afrika dışındaki herhangi bir aktör veya ülkenin müdahalesi şiddetle reddedildi.

Nijer'de askeri darbe

Cumhurbaşkanı Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.