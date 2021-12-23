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Nijerya, 1 milyondan fazla doz aşıyı imha etti

Nijerya, 1 milyondan fazla doz aşıyı imha etti

Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi'nden alınan kararla ilgili açıklama yapıldı. Nijeryalıları zarar görmekten korumak için böyle bir adımın atıldığı belirtildi.