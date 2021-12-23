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    Nijerya, 1 milyondan fazla doz aşıyı imha etti

    Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi'nden alınan kararla ilgili açıklama yapıldı. Nijeryalıları zarar görmekten korumak için böyle bir adımın atıldığı belirtildi.
    • AA
    • 23.12.2021 - 08:03
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    Nijerya, 1 milyondan fazla doz aşıyı imha etti

    Nijerya'ya gönderilen koronavirüs aşılarının bir bölümünün son kullanma tarihi geçti.

    Ulusal Gıda, İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) Direktörü Mojisola Adeyeye, 11-19 Ekim'de ülkeye yollanan 2.6 milyona yakın doz AstraZeneca aşısının çoğunun son kullanma tarihinin geçtiğini belirtti.

    "NİJERYALILARI ZARAR GÖRMEKTEN KORUMAK İÇİN..."

    Adeyeye, ülkede son kullanma tarihi geçmiş 1 milyon 66 bin doz AstraZeneca aşısının imha edildiğini kaydederek, "Yürütülen birkaç testin ardından aşıyı imha etme kararı verildi. Nijeryalıları zarar görmekten korumak için onları yok etmek gerekiyor." dedi.

    SON KULLANIM SÜRESİ AZ OLAN AŞILAR KABUL EDİLMEYECEK

    Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, bundan sonra hükümetin son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini dile getirdi.

    Nijerya, 1 milyondan fazla doz aşıyı imha etti #1

    TARİHİ GEÇMİŞ AŞILAR UYGULANDI İDDİASI

    Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta "geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık bir milyon koronavirüs aşısının vatandaşlara yapıldığına" dair iddiaları yalanlamıştı.

    Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan koronavirüs aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.

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