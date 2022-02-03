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    Nijerya açıklarında petrol tankeri patladı

    Petrol üretim gemisinde yaşanan korkunç patlama kameraya yansıdı. Alev alan gemiden yoğun duman yükseldi.
    • AA & Ensonhaber
    • 03.02.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 14:18
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    Nijerya açıklarında petrol tankeri patladı

    Batı Afrika ülkesi Nijerya, patlama haberiyle sarsıldı.

    2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip gemide patlama yaşandı.

    GEMİDE KORKUNÇ PATLAMA

    Gemideki patlama, Nijerya kıyılarındaki Ukpokiti petrol sahasında Niger Delta Nehri'ne yakın Escravos terminali yakınında meydana geldi.

    Patlamada can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Patlama anında gemide 10 görevlinin bulunduğu belirtildi.

    Nijerya açıklarında petrol tankeri patladı ViDEO

    ALEV ALEV YANDI

    Alevlere teslim olan gemiden yükselen siyah duman görüntülendi. Bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

    Gemiyi kiralayan Shebah araştırma ve üretim şirketi, patlamanın nedeniyle ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

    2 MİLYON VARİLLİK DEPOLAMA KAPASİTESİNE SAHİP

    Bloomberg'ün haberine göre, gemi yaklaşık 2 milyon varil petrol depolayabilme kapasitesine sahip. Gemi ayrıca, günde 22 bin varile kadar işleme yeteneğini barındırıyor.

    Ulusal Petrol Sızıntısı Tespit ve Müdahale Ajansı Direktörü Idris Musa, "Çevre açısından, mevcut yangının ötesinde hasarı önlemek için çaba sarf ediyoruz." dedi.

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