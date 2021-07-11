Nijerya Devlet Başkanı Buharı: Ordu silahlı kişileri ezmeli

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlenen saldırıların ardından orduya silahlı kişileri 'ezme' çağrısı yaptı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari, silahlı kişilerin Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlediği saldırıları kınadı.

"ORDU, SİLAHLI KİŞİLERİ EZSİN"

Saldırganların anlayacağı dilde yanıt verilmesi gerektiğini ifade eden Buhari, orduya silahlı kişileri "ezme" çağrısında bulundu.

"MASUM VATANDAŞLAR ÖLDÜRÜLDÜ"

Buhari, ordunun ve diğer güvenlik kurumlarının şu anda ülkenin sorunlu bölgelerinde iyi sonuçlar veren yeni yöntemler ve politikalar üzerinde çalıştığına işaret ederek kırsal kesimdeki masum vatandaşların öldürülmesine karşı sert yanıt verileceğinden emin olduğunu belirtti.

"ORDU VE HALK, CESARETİNİ TOPLAMALI"

Devlet Başkanı Buhari, ordunun ve tüm halkın silahlı kişileri ve teröristleri yenmek için gereken cesareti toplaması gerektiğini de ifade etti.

SON SALDIRIDA 45 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı kişilerin 9 Temmuz'da Zamfara ve Kaduna eyaletlerinde düzenlediği saldırılarda 45 kişi hayatını kaybetmişti.