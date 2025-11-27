Nijerya Devlet Başkanı duyurdu: Olağanüstü hal ilan edildi

- Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkedeki kaçırılma olaylarının artması nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.
- Tinubu, polis teşkilatına olan güvensizliği gidermek amacıyla 20 bin yeni polis memuru alımı talimatı verdi.
- Bu önlemler, halkın güvenliğini artırmayı hedefliyor.
Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'dan son dakika açıklaması...
Tinubu, polis teşkilatına güvensizlikle mücadele için 20 bin yeni polis memuru alımı talimatı verdiğini bildirdi.
"BU BİR ULUSAL ACİL DURUMDUR"
Bola Ahmed Tinubu, şu sözleri sarf etti:
Sevgili Nijeryalılar, bu bir ulusal acil durumdur ve özellikle güvenliğin tehlikede olduğu bölgelerde daha fazla personel görevlendirerek cevap veriyoruz.
"ZAMAN, TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETMEYİ GEREKTİRİYOR"
Zaman, tüm imkanlarımızı seferber etmeyi gerektiriyor. Biz Nijeryalılar olarak ülkemizi güvence altına almak için herkesin katkı sağlaması gerekiyor.