Nijerya Devlet Başkanı duyurdu: Olağanüstü hal ilan edildi

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'dan son dakika açıklaması...

Tinubu, polis teşkilatına güvensizlikle mücadele için 20 bin yeni polis memuru alımı talimatı verdiğini bildirdi.

"BU BİR ULUSAL ACİL DURUMDUR"

Bola Ahmed Tinubu, şu sözleri sarf etti:

Sevgili Nijeryalılar, bu bir ulusal acil durumdur ve özellikle güvenliğin tehlikede olduğu bölgelerde daha fazla personel görevlendirerek cevap veriyoruz.