Petrol
120
-1.58%
Euro
18.0984
0.48%
Dolar
17.2396
0.76%
Altın
1.039
0.94%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
462.615
-6.76%
BTXN Coin
8.02
-14.04%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Bulutlu 21 C

    Nijerya ordusu, terörle mücadele için 5 bin 800 asker istihdam edecek

    Nijerya ordusunun, ülkede artan güvenlik sorunları nedeniyle 5 bin 800 asker istihdam edeceği açıklandı.
    • 13.06.2022 - 02:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nijerya ordusu, terörle mücadele için 5 bin 800 asker istihdam edecek

    Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Yahaya, yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenliği sağlamak için 5 bin 800 askerin istihdam edileceğini belirterek "Nijerya şu anda Boko Haram teröristleri, silahlı çete üyeleri, adam kaçıranlar, ayrılıkçı kışkırtıcılar ve diğer suç unsurlarının faaliyetleri gibi çok sayıda güvenlik sorunuyla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

    Nijerya ordusu, terörle mücadele için 5 bin 800 asker istihdam edecek #1

    Emekli askerler yeniden görevlendirilecek

    AA'nın haberine göre; Nijerya ordusu, daha önce ülkedeki teröristlere karşı düzenlenecek operasyonlar için emekli askerlerin yeniden görevlendireceğini duyurmuştu.

    Afrika'nınen kalabalık ülkesinde güvenlik sorunları

    Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın birçok eyaletinde terör saldırıları ve silahlı çeteler nedeniyle güvenlik sorunu yaşanıyor.

    Ülkenin farklı bölgelerinde son bir hafta düzenlenen silahlı saldırılarda en az 80 kişi hayatını kaybetti.

    Nijerya ordusu, terörle mücadele için 5 bin 800 asker istihdam edecek #2


    İlginizi Çekebilir

    Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 4.final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Basketbol

    Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko 4.final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev
    Milli Takımlar

    UEFA'dan Ali Palabıyık'a görev

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir