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- Nijerya ordusu, terörle mücadele için 5 bin 800 asker istihdam edecek
Nijerya ordusu, terörle mücadele için 5 bin 800 asker istihdam edecek
- 13.06.2022 - 02:36
Nijerya Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Yahaya, yaptığı açıklamada, ülkedeki güvenliği sağlamak için 5 bin 800 askerin istihdam edileceğini belirterek "Nijerya şu anda Boko Haram teröristleri, silahlı çete üyeleri, adam kaçıranlar, ayrılıkçı kışkırtıcılar ve diğer suç unsurlarının faaliyetleri gibi çok sayıda güvenlik sorunuyla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.
Emekli askerler yeniden görevlendirilecek
AA'nın haberine göre; Nijerya ordusu, daha önce ülkedeki teröristlere karşı düzenlenecek operasyonlar için emekli askerlerin yeniden görevlendireceğini duyurmuştu.
Afrika'nınen kalabalık ülkesinde güvenlik sorunları
Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'nın birçok eyaletinde terör saldırıları ve silahlı çeteler nedeniyle güvenlik sorunu yaşanıyor.
Ülkenin farklı bölgelerinde son bir hafta düzenlenen silahlı saldırılarda en az 80 kişi hayatını kaybetti.