Nijerya su için Dünya Bankası'ndan 75 milyon dolar kredi alacak

Nijerya su için Dünya Bankası'ndan 75 milyon dolar kredi alacak

Nijerya, ülke çapındaki topluluklara su sağlamak için Dünya Bankasından 75 milyon dolarlık kredi alacağını açıkladı.

Afrika’nın petrol açısından en zengin ülkelerinden biri olan Nijerya’da ülke çapında su sağlamak için proje yapılacağı açıklandı.

6 ŞEHRE SU TEMİNİ

Nijerya Su Kaynaklar Bakanı Suleiman Adamu, 6 şehirde yapılacak su temin projesi için Dünya Bankası ile 75 milyon dolarlık kredi alınacağını açıkladı.

Adamu, kredi için görüşmelerin başladığını söyledi.