Nijerya: Vatandaşlarımızın gönüllü savaşçı olmasına müsamaha göstermeyeceğiz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Francisca Omayuli, Nijeryalıların savaşçı olarak kullanılmasını önlemek için harekete geçti. Bakanlık, bu duruma müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı askeri operasyon 12’nci gününde de devam ederken, Nijerya hükümeti, vatandaşlarının Ukrayna'da yabancı savaşçı olarak yer almasına müsamaha gösterilmeyeceğine yönelik açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Francisca Omayuli, yaptığı yazılı açıklamada, Nijerya hükümetinin, vatandaşlarını Ukrayna'da savaşçı olarak kullanılmasını önlemek için mevkidaşlarıyla görüştüğünü belirtti.

'NİJERYALILAR UKRAYNA YANINDA SAVAŞMAYA İSTEKLİ'

Hükümetin, Nijeryalıların Ukrayna'da yabancı savaşçı olarak kullanılmasına müsamaha göstermeyeceğini vurgulayan Omayuli, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Abuja Büyükelçiliği ile temasa geçti ve bazı Nijeryalıların Rusya ile devam eden ihtilafında Ukrayna'nın yanında savaşmaya istekli olduklarını belirterek, Büyükelçiliğe yaklaştığını aktardı." ifadesini kullandı.

EN AZ 200 NİJERYALI BAŞVURU YAPMIŞTI

Ukrayna'nın Abuja Büyükelçiliğinin geçen hafta sosyal medyada gönüllü yabancı savaşçı ilanı açmasının ardından en az 200 Nijeryalı başvuruda bulunmuştu.