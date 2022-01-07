Nijerya, yerli koronavirüs aşısı geliştirmeyi hedefliyor

Devlet Başkanı Buhari, aşı geliştirme konusunda hummalı çalışma yürüttüklerini söyledi.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, koronavirüs salgınına karşı ülkesinin aşı geliştirme çalışmalarını değerlendirdi.

Buhari, ülkesinin yerli koronavirüs aşısı geliştirmek için yoğun bir çaba içerisinde olduğunu söyledi.

"HUMMALI ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

Buhari, Nijerya Televizyon İdaresi'ne verdiği mülakatta, ülkeye ait bir aşının olması için Nijerya Sağlık Bakanlığı'yla hummalı bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Tam anlamıyla başarılı olana dek bunun hakkında fazla konuşmayacaklarını belirten Buhari, halkın aşılanmaya daha fazla katılım göstermesi gerektiğini ifade etti.

"ÜLKEM İÇİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

Mülakatta, yaşının ilerlemesine ve yaptığı işin zorluklarına değinen 79 yaşındaki Buhari, görevde kaldığı süre boyunca ülkesi için en iyisini yapmaya çalıştığını vurguladı.

"DAHA GÜVENLİ BİR NİJERYA" VURGUSU

Gelecek yıl görev süresi dolacak Buhari, güvenlik sorunlarıyla mücadelesini sürdürerek geride daha güvenli bir Nijerya bırakmak istediğini kaydetti.

Yaklaşık 250 bin koronavirüs vakasının görüldüğü Nijerya'da, iki doz aşı olanların oranı yüzde 2 olarak kayıtlara geçti.