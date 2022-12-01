Nijerya'da 11 kez ilişkiye girdiler: 1'i öldü diğeri yoğun bakımda

Sınavlarının ertelenmesiyle odaya geçen Oromidayo ve Alamide, cinsel güç artırıcı hap ile 11 kez birliktelik yaşadı. Oromidayo hayatını kaybederken kız arkadaşının durumu kritik.

Nijerya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Ülkede inşaat mühendisliği okuyan Oromidayo ile kız arkadaşı Alamide, sınavlarının ertelenmesinin ardından baş başa kalabilecekleri bir yere gitti.

Çift burada, cinsel güç artırıcı ilaç kullanarak 11 kez aralıksız ilişkiye girdi. Bu esnada Oromidayo hayatını kaybederken, kız arkadaşı da bitkisel hayata girdi.

Çiftin uzun süre ortadan kaybolmasından şüphelenerek odaya giden öğrenciler, dehşet manzarayla karşılaştı.

Odada Oromidayo’nun cansız bedeniyle karşılaşan arkadaşları, Alamide’in ise yerde yattığını ve nefes almakta zorlandığını söyledi.

"Okul tatil olduğu için pansiyondaki odalarına geri döndüler"

Görgü tanığı, “Benim fakültemde. Sınavlara dün başlayacaktık ama protestolar nedeniyle okul tatil olduğu için o ve kız arkadaşı pansiyondaki odalarına geri dönmüştü. Uzun süre ses çıkmayınca merak edip odalarına girdim.” dedi.

Genç kadının durumu ağır

Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesinden sonra Alamide, tedavi altına alınmak için hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisine devam edilen kadının durumunun kritik olduğu belirtildi.