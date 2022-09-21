Petrol
90.86
0.26%
Euro
18.247
-0.04%
Dolar
18.3077
-0.06%
Altın
978.82
-0.12%
Borsa
3278
-2.38%
Bitcoin
353.774
-1.72%
BTXN Coin
7.99
-0.49%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Nijerya'da 1.8 ton kokain ele geçirildi

    Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın ticari şehri Lagos'ta 1,8 ton kokain ele geçirildi.
    • 21.09.2022 - 07:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nijerya'da 1.8 ton kokain ele geçirildi

    Nijerya Uyuşturucuyla Mücadele Kurumundan (NDLEA) yapılan açıklamada, Lagos'ta düzenlenen operasyonda bir depoda 278 milyon dolar değerindeki 1,8 ton kokainin ele geçirildiği belirtildi.

    10 vali ve 13 davulun içinden kokain çıktı

    Kokainin 10 valiz ve 13 davulun içinde saklandığı aktarılan açıklamada, operasyonda bir Jamaikalı ve 4 Nijeryalının yakalandığı ifade edildi.

    NDLEA, bu operasyon "uyuşturucu kartellerine tarihi bir darbe ve oyunun değiştiğini fark etmezlerse hepsinin çökeceğine dair güçlü bir uyarı" olarak nitelendirdi.

    Nijerya da 1.8 ton kokain ele geçirildi #1


    Süper Lig resmi Twitter hesabı linç ediliyor
    Futbol

    Süper Lig resmi Twitter hesabı linç ediliyor

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 20 Eylül Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 20 Eylül Salı 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir