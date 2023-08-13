AA
Nijerya'da Zazzau Emirliği Camisi'nin çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti.
Zazzau Emiri Ahmad Nuhu Bamalli, yaptığı açıklamada, Cuma günü ikindi namazı sırasında tarihi caminin çöktüğünü söyledi.
10 kişi yaşamını yitirdi
Bamalli, olayda 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye sevk edildiğini ifade eden Bamalli, çökmenin nedeninin araştırıldığını aktardı.
186 yıllık tarihi camii
Zazzau Emirliği Camisi, 1835-1837 yıllarında dönemin emiri Muhammed Bello tarafından inşa ettirilmişti.