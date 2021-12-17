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    Nijerya'da 245 silahlı çete üyesi yakalandı

    Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Kano eyaletinde silahlı çetelere yönelik operasyonlarda 245 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 17.12.2021 - 02:45
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    Nijerya'da 245 silahlı çete üyesi yakalandı

    Kano Eyaleti Polis Komiseri Sama'ila Shuaibu Dikko, yaptığı açıklamada, son iki haftada eyaletin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelere karşı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

    245 ÇETE ÜYESİ YAKALANDI

    Operasyonlarda 245 çete üyesinin yakalandığını ifade eden Dikko, çetelere ait 12 motosiklet, 24 silah ve önemli miktarda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

    Nijerya da 245 silahlı çete üyesi yakalandı #1

    ÇOBANLAR VE ÇİFTÇİLER ARASINDA ÇATIŞMALAR

    Nijerya'da, 2008'de çoban ve çiftçi çatışmalarıyla başlayan sorunlar, 2015'ten itibaren adam kaçırma ve soygun girişimlerine dönüştü.

    Ülkede geçen yıl silahlı çeteler arasındaki çatışmalarda 3 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

    Geçen yıl nisan ile temmuz ayları arasında düzenlenen "Puff Adder Operasyonu" kapsamında 2 bin 504 çete üyesi yakalandı ve fidye için kaçırılan 207 kişi kurtarıldı.

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