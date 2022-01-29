Nijerya'da altın madeninde göçük: 9 ölü

Nijerya'nın Cross River eyaletinde yasa dışı altın madeninin çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti.

Cross River eyaletinin başkenti Calabar yakınlarındaki Biase bölgesindeki maden ocağında göçük meydana geldi.

ÇOK SAYIDA KAYIP VAR

Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişiden haber alınamıyor.

Yetkililer, olay bölgesinde arama kurtarma çalışmaları başlatıldığını aktardı.

10 BİN MADENCİ YASADIŞI FAALİYET YAPAN MADENLERDE ÇALIŞIYOR İDDİASI

Nijerya'da yaklaşık 10 bin madencinin yasa dışı olarak faaliyet gösteren maden ocaklarında çalıştığı iddia ediliyor.

Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de madenlerde meydana gelen göçükler ölümlere neden oluyor.