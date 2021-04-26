Nijerya'da askeri konvoya saldırı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Askeri yetkiliden gelen açıklamalara göre, silah taşıyan askeri konvoyun Borno eyaletindeki Maiduguri-Mainok kara yolunda Boko Haram'ın saldırısına uğradı.

Yetkili tarafından yapılan açıklamada, "Teröristlerin saldırısında aralarında 1 komutan dahil 31 askeri kaybettik." İfadelerine yer verildi.

2009 yılından bu yana ülkede Boko Haram tarafından düzenlenen terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirildi.

Çad Gölü Havzası'nda meydana gelen saldırılarda en az 2 bin kişi hayatını kaybederken, yüz binlerce kişi çatışmalar ve saldırılar nedeni göç etmek zorunda kaldı.

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