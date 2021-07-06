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    Nijerya'da bir liseden 140 öğrenci kaçırıldı

    Nijerya'nın Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrinde Bethel Baptist Lisesinden 140 öğrencinin kaçırıldığı belirtildi.
    • AA
    • 06.07.2021 - 00:12
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    Nijerya'da bir liseden 140 öğrenci kaçırıldı

    Bethel Baptist Lisesindeki öğretmenlerden Emmanuel Paul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin okul çitinin üzerinden atlayarak okula girdiğini ve saldırı düzenlediğini belirtti. Paul, saldırganların 140 öğrenciyi kaçırdığını, 25 öğrencinin ise kaçmayı başardığını ifade etti.

    BAZI EYALETLERDE MOTOSİKLET KULLANIMI YASAK

    Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

    Nijerya da bir liseden 140 öğrenci kaçırıldı #1

    YÜZLERCE ÖĞRENCİ KAÇIRILDI

    Nijerya'nın Benue, Plateau, Niger, Katsina ve Zamfara eyaletinde ocaktan bu yana okullardan çok sayıda öğrenci kaçırılmıştı.

    Nijerya da bir liseden 140 öğrenci kaçırıldı #2

    Ülkede en son 30 Mayıs'ta silahlı kişilerin Niger eyaletine bağlı Tegine bölgesindeki Salihu Tanko Medresesi'nde düzenlediği saldırıda 136 öğrenci kaçırılmıştı.

    Nijerya'da okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.

    Nijerya da bir liseden 140 öğrenci kaçırıldı #3

     

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