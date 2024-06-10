Nijerya'da Boko Haram saldırısında 20 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'nın Niger eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

AA & Ensonhaber

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ulusal basında yer alan haberlere terör örgütü Boko Haram üyeleri Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde saldırı düzenlendi.

Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

20 binden fazla kişi can verdi

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.