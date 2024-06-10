Nijerya'da Boko Haram saldırısında 20 kişi yaşamını yitirdi
AA & Ensonhaber

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da ulusal basında yer alan haberlere Boko Haram üyeleri Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde düzenlendi.

Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

20 binden fazla kişi can verdi

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.