Nijerya’da, Boko Haram’a operasyon: 37 terörist öldürüldü

Borno eyaletinin Sambisa ormanında düzenlenen Hadin Kai operasyonu kapsamında, Boko Haram terör örgütüne mensup 37 terörist öldürüldü.

Nijeya’da, terör örgütü Boko Haram’a karşı yürütülen mücadele sürüyor…

Batı Afrika ülkesi olan Nijerya’nın kuzeydoğusunda, Boko Haram’a yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 37 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

SİLAHLAR, ARAÇLAR VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ordu Sözcüsü Onyema Nwachukwu, yaptığı yazılı açıklamada, askeri birliklerin 30 Ekim'de Borno eyaletinin Sambisa ormanında Boko Haram'a yönelik "Hadin Kai" operasyonunu düzenlediğini belirtti.

Operasyonda 37 teröristin etkisiz hale getirildiğini kaydeden Nwachukwu, silahlar, araçlar, petrol ürünleri ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini ifade etti.

NİJERYA’DA BOKO HARAM SORUNU

Boko Haram, son yıllarda düzenlenen operasyonlara rağmen Afrika'nın en fazla nüfusuna sahip ülkesi Nijerya'da hâlâ ciddi güvenlik sorunu oluşturuyor.

20 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde, 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

YÜZ BİNLERCE KİŞİ GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDI

Törer örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi.

Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Yüz binlerce kişi, ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle göç etmek zorunda kaldı.