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    Nijerya'da Boko Haram'ın BM yardım tesislerine saldırdı

    Nijerya'nın kuzeydoğusunda terör örgütü Boko Haram'ın Birleşmiş Milletlerin (BM) 3 yardım tesisine düzenlediği saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 12.04.2021 - 03:03
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 03:06
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    Nijerya'da Boko Haram'ın BM yardım tesislerine saldırdı

    Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, yaptığı açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda bulunan Borno eyaleti sınırındaki Damasak bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın Birleşmiş Milletler (BM) yardım tesislerine saldırılar düzenlediğini belirtti.

    5 KİŞİ ÖLDÜ

    Yetkili, saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

    BM İnsani Yardım Nijerya Koordinatörü Edward Kallon, yaptığı açıklamada, saldırılarda 3 yardım tesisinin hedef alındığını söyledi.

    Kallon, saldırıyı kınayarak, 10 yıldan uzun süredir ülkenin kuzeydoğu bölgesindeki yardım görevlileri ve tesislerin terör örgütünün saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

    Saldırılar nedeniyle bölgedeki insani yardım görevlilerinin azaltılacağını aktaran Kallon, bu azaltmanın bölgedeki 8 bin 800 yerinden edilmiş kişiyi etkileyeceğini kaydetti.

    Kallon, tüm silahlı grupların insani yardım operasyonları ve yardım görevlilerine ilişkin uluslararası hukuka saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

    20 BİNİ AŞKIN İNSAN ÖLDÜ

    Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

    Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

    Nijerya da Boko Haram ın BM yardım tesislerine saldırdı #1

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