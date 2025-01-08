Nijerya'da Boko Haram'ın saldırısında ölen asker sayısı 12'ye yükseldi

AA & Ensonhaber

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da adını vermek istemeyen askeri bir yetkili, terör örgütü Boko Haram üyelerinin ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Sabon Gari bölgesindeki askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda ölen asker sayısının 12'ye çıktığını belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre yetkili, ordunun zorlu bir mücadele verdiğini ancak teröristler tarafından yenilgiye uğratıldığını ifade etti.

İsmi açıklanmayan başka bir askeri yetkili de söz konusu saldırıda teröristlerin askeri araçlarla birlikte üssü ateşe verdiklerini söylemişti.

Saldırının ardından askerlerin bölgeden çekilmek zorunda kaldığını aktaran yetkili, teröristlere karşı hava operasyonu başlatıldığını kaydetmişti.

ON BİNLERCE KİŞİ CAN VERDİ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi.

Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.