Nijerya'da bu yıl 39 Maymun çiçeği vakası tespit edildi Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) Direktörü Jide İdris, ülkedeki Maymun çiçeği virüsü vakalarına ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

AA

Maymun çiçeği virüsü içim dünya alarma geçti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil durum ilan edilirken, Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü Jide İdris, yıl başından bu yana ülkenin farklı eyaletlerinde 39 Maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini belirtti.

Ülkede bu virüs nedeniyle can kaybı olmadığını kaydeden İdris, NCDC'nin Maymun çiçeği virüsüne müdahale faaliyetlerini koordine etmeyi sürdürdüğünü söyledi.

NİJERYA AŞI ALACAK

İdris, NCDC'nin yüksek riskli gruplar için de aşılama yapmayı düşündüğünü dile getirerek, "Nijerya 10 bin doz Jynneos aşısı almayı bekliyor." ifadesini kullandı.

Nijerya hükümeti, Maymun çiçeği hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla uluslararası yolcular için bir sağlık beyanı formu hazırlamıştı.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan Maymun çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan etmişti.

AVRUPA'DA İLK VAKA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa'da görüldü.

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, “Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik” dedi.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez tespit edildiği aktarılarak, hastanın başkent Stockholm'de olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, dün maymun çiçeği virüsünün yayılması nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

HEM İNSAN HEM DE HAYVANLARDAN BULAŞIYOR

Maymun çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)