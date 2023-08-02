Nijerya'da difteriden ölenlerin sayısı 83 oldu Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, son 3 ayda difteri salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 83'e yükseldi.

AA

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Nijerya'da difteri salgını, ülkenin farklı eyaletlerinde yayılmaya devam ediyor.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi

Nijerya Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, Mayıs-Temmuz aylarında ülke genelinde 836 difteri vakasının görüldüğünü kaydederek, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 83'e çıktığını söyledi.

Tüm kaynaklar seferber edildi

Shuaib, NPHCDA'nın Federal Sağlık Bakanlığı ve diğer ortaklarla işbirliği içinde bu salgına etkili bir şekilde müdahale etmek için gerekli tüm kaynakları seferber ettiğini aktardı.

Kuşpalazı olarak da bilinen difteri, "corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.