Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 4 asker öldü

AA & Ensonhaber
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, teröristlerin Sokoto eyaletine bağlı Bachaka Kurya Ormanı'nın yakınlarındaki Nijer sınırında bir askeri birliği pusuya düşürdüğünü belirtti.
Buba, saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini kaydetti.
"NİJER'E KAÇTILAR"
Saldırının ardından asker ile teröristler arasında çıkan çatışmada çok sayıda teröristin öldürüldüğünü aktaran Buba, "Teröristlere ait önemli mühimmat ele geçirildi. Geri kalan teröristler Nijer'e kaçtı" ifadelerini kullandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış