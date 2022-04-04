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    Nijerya'da festivale silahlı saldırı: 10 ölü 19 yaralı

    Plateau eyaletindeki festivale düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını yitirdi, 19 kişi yaralandı.
    • AA
    • 04.04.2022 - 06:29
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    Nijerya'da festivale silahlı saldırı: 10 ölü 19 yaralı

    Irigwe Bölge Gençler Birliği Başkanı Lawrence Zongo, bölgede yağmur sezonunu karşılamak için yapılan festival sırasında silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini açıkladı.

    10 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

    Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı.

    SOK SAYIDA EV KUNDAKLANDI

    Saldırıda çok sayıda evin kül olduğunu aktaran Zongo, saldırganların bölge sakinlerinin gıdalarını gasbettiğini söyledi.

    Nijerya da festivale silahlı saldırı: 10 ölü 19 yaralı #1

    Zongo, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisini paylaştı.

    Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

    Nijerya da festivale silahlı saldırı: 10 ölü 19 yaralı #2

    Nijerya da festivale silahlı saldırı: 10 ölü 19 yaralı #3


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