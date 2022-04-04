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- Nijerya'da festivale silahlı saldırı: 10 ölü 19 yaralı
Nijerya'da festivale silahlı saldırı: 10 ölü 19 yaralı
Plateau eyaletindeki festivale düzenlenen saldırıda 10 kişi hayatını yitirdi, 19 kişi yaralandı.
- AA
- 04.04.2022 - 06:29
Irigwe Bölge Gençler Birliği Başkanı Lawrence Zongo, bölgede yağmur sezonunu karşılamak için yapılan festival sırasında silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini açıkladı.
10 KİŞİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI
Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 19 kişi de yaralandı.
SOK SAYIDA EV KUNDAKLANDI
Saldırıda çok sayıda evin kül olduğunu aktaran Zongo, saldırganların bölge sakinlerinin gıdalarını gasbettiğini söyledi.
Zongo, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği bilgisini paylaştı.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.