Nijerya'da gerçekleşen silahlı saldırıda 23 kişi öldü

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 23 kişi hayatını kaybetti çok sayıda kişi ise yaralandı.

Nijerya'da Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı saldırganların eyaletin Birnin Gwari, Giwa, Chikun, Igabi ve Kauru bölgelerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

YARALILARIN SAYISI DA YÜKSEK

Nijerya'nın kuzeyinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 23 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yalandığı bildirildi.

Artan saldırılar nedeniyle bölgeye daha fazla güvenlik gücü sevk edildiğini aktaran Aruwan, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

MOTOSİKLET KULLANIMI YASAK

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.