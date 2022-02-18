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    Nijerya'da, Gmail, Yahoo ve Hotmail yasaklandı

    Nijerya hükümeti, resmi yazışmalarda Gmail, Yahoo ve Hotmail kullanılmasını yasakladığını bildirdi.
    • AA
    • 18.02.2022 - 06:33
    • Güncelleme : 18.02.2022 - 06:45
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    Nijerya'da, Gmail, Yahoo ve Hotmail yasaklandı

    Nijerya İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı İsa Ali Pantami, yaptığı açıklamada, hükümetin, resmi iletişimleri korumayı amaçlayan politikayı onayladığını belirtti.

    GMAİL, YAHOO, HOTMAİL YASAKLANDI

    Pantami, resmi iletişim için Gmail, Yahoo mail, Hotmail ve diğerleri gibi genel internet alanlarının kullanılmaması için devlet kurumlarına talimat verildiğini söyledi.

    Bugün bazı devlet kurumlarında özel e-posta kullanarak resmi yazışmalar yaptıklarını altını çizen Pantami, "Bunlar artık hükümet tarafından hoş görülmeyecek. Herhangi bir resmi iletişim, resmi bir e-posta kullanılarak yapılmalı ve bu e-posta '.gov.ng.' olmalı. e-postalarda en önemlisi ulusal kimliğimiz olan '.ng' olmalı." dedi.

    Nijerya da, Gmail, Yahoo ve Hotmail yasaklandı #1


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