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- Nijerya'da hamile kalan hayat kadını bebeğini sattı
Nijerya'da hamile kalan hayat kadını bebeğini sattı
Birlikte olduğu hayat kadının hamile olduğunu öğrenen şahıs, bebeği kabullenerek ev tuttu. Ancak bebeğe bakacak kimsesinin olmadığını söyleyen hayat kadını, bebeğini 1.2 bin sterline sattı.
- Haber Merkezi
- 29.08.2022 - 09:05
- Güncelleme : 29.08.2022 - 09:10
Nijerya'nın Ogun bölgesinde dehşete düşüren olay yaşandı.
Hayat kadınlığı yapan 23 yaşındaki Mary Olatayo, ilişkiye girdiği bir erkekten hamile kaldı.
Hamilelik haberini öğrenen adam, bebeği kabul ederek sahiplenmek istedi.
Çocuğu için ev tuttu
Anne ve bebek için yeni bir ev kiralayan adam, hamile kadının yaptığını duyunca şaşkına döndü.
Bebeğini 1.2 bin sterline sattı
Hayat kadınlığı yapmaya devam eden kadın bebeğini, bakacak kimsesi olmaması nedeniyle 1.2 bin sterline bir başkasına sattı.
Haberi alan biyolojik baba, yıkım yaşarken, 3 haftalık bebeğini aramaya başaldı.
Arama sonuçları boşa çıkan baba, polis ekiplerine başvurdu.
Bebek koruma altına alındı
Çalışma başlatan ekipler, kısa sürede anneye ulaştı. Satıldığı tespit edilen bebek, ekiplerce bulunarak koruma altına alındı.