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Nijerya'da hamile kalan hayat kadını bebeğini sattı

Nijerya'da hamile kalan hayat kadını bebeğini sattı

Birlikte olduğu hayat kadının hamile olduğunu öğrenen şahıs, bebeği kabullenerek ev tuttu. Ancak bebeğe bakacak kimsesinin olmadığını söyleyen hayat kadını, bebeğini 1.2 bin sterline sattı.