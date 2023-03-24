Nijerya'da ilk teravih namazı: Türkiye'ye dua ettiler Nijerya'da kılınan ilk teravih namazında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua edildi.

AA

Türkiye, 6 Şubat'ta 11 ili etkileyen yıkıcı bir deprem yaşadı.

Yaşanan depremde 50 bin insan hayatını kaybetti. 800 binden fazla bina hasar aldı.

Ramazan ayına girdiğimiz bu günlerde depremzedeler için yardımlar sürüyor.

Depremden etkilenen için ilk teravih namazında dua ettiler

Dünyanın çeşitli ülkelerinden de maddi ve manevi destekler geldi.



Nijerya'da da Müslümanlar, ramazan ayının ilk teravih namazında, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için dua etti.

Başkent Abuja'daki büyük camilerden Annur Camisi'nde bir araya gelen yüzlerce Müslüman, ramazanın ilk teravih namazını kıldı.

"Yaşanan depremden dolayı üzüntülüyüz"

Cami imamlarından Ustaz Ebubekir Siddik Muhammed, namaz öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen ay Türkiye ve Suriye'yi etkileyen depremden üzüntü duyduklarını belirtti.

"Türkiye gelişmiş bir ülke ve durumdan çok çabuk toparlanacak"

Muhammed, "Türkiye gelişmiş bir ülke ve durumdan çok çabuk toparlanacak. Buna inanıyoruz. Kardeş ülke olarak onlara dua etmeye devam edeceğiz." dedi.

Muhammed, ramazanın bütün Müslümanlara hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.