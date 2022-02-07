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- Nijerya'da ISWAP üyesi 25 terörist öldürüldü
Nijerya'da ISWAP üyesi 25 terörist öldürüldü
- AA
- 07.02.2022 - 01:36
Askeri kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, Nijerya Hava Kuvvetleri, Borno eyaletinin Marte bölgesinde ISWAP'a yönelik hava operasyonları düzenledi.
25 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Örgüt kampının bombalandığı operasyonda ISWAP elebaşlarından birinin de bulunduğu 25 terörist etkisiz hale getirildi.
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf'un oğlu Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.
Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu.
Şekau, Boko Haram'ı yönetirken, Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.
BOKO HARAM 20 BİNDE FAZLA KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.