Nijerya'da kabileler arası intikam saldırısı: 35 ölü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda en az 35 kişi hayatını kaybetti.

Zamfara Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin perşembe günü, eyaletin Maradun bölgesinde intikam saldırıları düzenlediğini belirtti.

Shehu, saldırılarda 35 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlerde saldırılarda 39 kişinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Bölgedeki yerel güvenlik güçlerinin 7 Temmuz'da silahlı kişilere karşı düzenlediği operasyonda 2 çete üyesi etkisiz hale getirilmişti.

ÇİFTÇİLERLE HAYVANCILIK YAPAN KABİLELERİN ÇATIŞMASI

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce eyaleti "uçuşa yasak" bölge ilan ederek bölgedeki madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. 2019'da iki grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamış ve 2 binden fazla çete üyesi silah bırakmıştı.