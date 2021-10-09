Nijerya'da kaçırılan 5 çocuk serbest bırakıldı

Kaduna eyaletinde silahlı çetelerin kaçırdığı 5 çocuğun serbest bırakıldığı açıklandı.

Silahlı çetelerin sık sık saldırılar düzenlediği Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, bu kez silahlı kişilerin liseye düzenlediği saldırıda kaçırılan öğrencilerden 5'i serbest bırakıldı.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILMADI

Nijerya Hristiyan Birliği (CAN) Başkanı Israel Adelani, yaptığı açıklamada, kaçırılan öğrencilerden 5'inin serbest bırakıldığını ifade etti ancak sağlık durumlarına ilişkin ayrıntı vermedi.

Adelani, öğrencilerin ailelerine teslim edildiğini dile getirdi. Silahlı kişiler, 5 Temmuz'da Kaduna eyaletine bağlı Damishi şehrindeki Bethel Baptist Lisesi'ne düzenledikleri saldırıda onlarca öğrenciyi kaçırmıştı. Saldırının ardından 60 öğrenci kurtarılmıştı.

ÜLKEDE BAZI EYALETLERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Nijerya'da, son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülkenin Benue, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde ocaktan bu yana birçok kez okullardan öğrenciler kaçırılmıştı.

Nijerya'da, okulları hedef alan saldırılar nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilmişti.