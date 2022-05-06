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    Nijerya'da kano battı: 18 ölü

    Katsina eyaletinde nehirde yolcu taşıyan kanonun batması sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.
    • 06.05.2022 - 04:35
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    Nijerya'da kano battı: 18 ölü

    Nijerya ulusal basınında çıkan haberlere göre, eyaletin Mai'adua bölgesindeki nehirde bayram kutlamalarından dönen kişileri taşıyan kano battı.

    18 kişi öldü, 6 kişi kayıp

    Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi kayboldu.

    AA'nın haberine göre; yetkililer, kazada kaybolanları bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

    Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

    Nijerya da kano battı: 18 ölü #1

    Nijerya da kano battı: 18 ölü #2


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