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- Nijerya'da korona ihlallerine 1872 gözaltı
Nijerya'da korona ihlallerine 1872 gözaltı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında son iki haftada uygulanan sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1872 kişi gözaltına alındı.
- AA
- 19.05.2020 - 04:36
Lagos Eyaleti Polis Sözcüsü Bala Elkana, basına yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların 1833'ünün mahkemeye sevk edildiğini, bu süre zarfında 20 toplu taşıma aracı ile 750 motosikletin trafikten men edildiğini bildirdi.
5 HAFTA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Ülkede koronavirüs nedeniyle başkent Abuja yanı sıra Lagos ve Ogun eyaletinde 5 hafta için ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve ardından 06.00 ile 20.00 arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.
Nijerya'da şimdiye kadar 6 bin 959 Kovid-19 vakası görülürken, 182 kişi hayatını kaybetti.