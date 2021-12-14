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    Nijerya'da Kovid-19 aşıları için yeni bir karar alındı

    Koronavirüse karşı çalışmalarını devam ettiren Nijerya, Ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısının imha edileceğini kamuoyuna duyurdu.
    • AA
    • 14.12.2021 - 02:36
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    Nijerya'da Kovid-19 aşıları için yeni bir karar alındı

    Nijerya hükümeti, koronavirüs aşılarına yönelik yeni bir kara aldı.

    Ulusal Sağlık Hizmetleri Ajansı (NPHCDA) Direktörü Faisal Shuaib, yaptığı açıklamada, geçmişte aşı kıtlığı nedeniyle ülkesinin uluslararası bağışçı ülkelerden son kullanım süresi az olan aşıları teslim aldığını belirtti.

    ÜLKEYE YOLLANAN SON TKULLANMA TARİHİ GEÇMİŞ İLAÇLAR İMHA EDİLECEK

    Ülkeye yollanan son kullanma tarihi geçmiş bir milyon doz Kovid-19 aşısının imha edileceğini kaydeden Shuaib, bunun gerçekleştirilmesi için NPHCDA'nın Nijerya Ulusal Gıda ve İlaç Yönetim ve Kontrol Merkezi (NAFDAC) ile iş birliği içinde olduğunu söyledi.

    Shuaib, bundan sonra hükümetin son kullanım süresi az olan aşıları kabul etmeyeceğini dile getirdi.

    Nijerya da Kovid-19 aşıları için yeni bir karar alındı #1

    SAĞLIK BAKANI TARİHİ GEÇMİŞ AŞILARIN KULLANILMASINI YALANLAMIŞTI

    Nijerya Sağlık Bakanı Osagie Ehanire, geçen hafta "geçen ay tarihi geçmiş yaklaşık bir milyon Kovid-19 aşısının vatandaşlara yapıldığına" dair iddiaları yalanlamıştı.

    Dünya Sağlık Örgütü, Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ve sağlık grupları ile 29 Kasım'da düzenlediği ortak açıklamada, Afrika ülkelerine bağışlanan Kovid-19 aşılarının en az 10 haftalık kullanım süresine sahip bulunması gerektiğini belirtmişti.

    Nijerya da Kovid-19 aşıları için yeni bir karar alındı #2

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