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    Nijerya'da medreseye saldıran silahlı grup yüzlerce öğrenciyi kaçırdı

    Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişiler bir medreseye saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaşamını yitirirken, 100'den fazla öğrenci kaçırıldı.
    • AA
    • 31.05.2021 - 03:06
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    Nijerya'da medreseye saldıran silahlı grup yüzlerce öğrenciyi kaçırdı

    Nijerya’nın Niger eyaletinde silahlı bir grup bir medreseye saldırdı.

    Salihu Tanko Medresesine motosikletle gelen silahlı kişilerin 100’den fazla öğrenciyi kaçırdı.

    Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

    HALKA SUKUNET ÇAĞRISI

    Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu A. Abiodun yaptığı açıklamada öğrencilerin zarar görmeden kurtulacağını ifade ederek, halkı sakin olmaya çağırdı.

    Nijerya’da saldırıların artması sebebiyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklamıştı.

    Nijerya da medreseye saldıran silahlı grup yüzlerce öğrenciyi kaçırdı #1

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