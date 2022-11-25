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    Nijerya’da saldırganlar çoğunluğu kadın 60 kişiyi kaçırdı

    Silahlı bir grup, Mevlit Kandili etkinliğine baskın düzenleyerek, 60 kişiyi kaçırdı. Kaçırılanların çoğunun kadın olduğu öğrenildi.
    • 25.11.2022 - 13:10
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    Nijerya’da saldırganlar çoğunluğu kadın 60 kişiyi kaçırdı

    Nijerya’nın Zamfara eyaletinin Kaura Namoda bölgesinde silahlı saldırganlar, Mevlit Kandili etkinliğine baskın düzenledi.

    İHA’da yer alan habere göre, motosikletli saldırganlar etrafa ateş açtıktan sonra çoğunluğu kadın olan 60 kişiyi kaçırdı.

    “Burada her gün biri öldürülüyor”

    Baskında eşi kaçırılan Abdulkarim Haruna yaptığı açıklamada, “Burada her gün biri öldürülüyor ya da kaçırılıyor. Lütfen hükümet harekete geçsin ya da adaleti getirsin.” dedi.

    Salı günü 19 kişi öldürüldü

    Nijerya’nın büyük bir çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu kuzey eyaletlerinde Mevlit Kandili, kasımın sonuna kadar kutlanıyor.

    Öte yandan, suç oranının yüksek olduğu Zamfara eyaletinin Zurmi bölgesinde salı günü gerçekleştirilen başka bir silahlı saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.


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