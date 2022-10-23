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    Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 27 kişi kurtarıldı

    Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı çeteler tarafından rehin alınan 27 kişi kurtarıldı.
    • 23.10.2022 - 02:29
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    Nijerya'da silahlı çetelerin rehin aldığı 27 kişi kurtarıldı

    Zamfara Polis Sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Gando, Bagega ve Sunke ormanlarında silahlı çetelere yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

    Shehu, operasyonlarda silahlı çetelerin rehin aldığı 27 kişinin kurtarıldığını kaydederek, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu aktardı.

    Sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti

    Yaklaşık 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya olan Zamfara'da, üç bölgede 14 Eylül'de sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

    Zamfara'nın Anka ve Bukkuyum bölgelerinde 4-5 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırılarda 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, binlerce kişi evlerini terk etmişti.

    Nijerya da silahlı çetelerin rehin aldığı 27 kişi kurtarıldı #1


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