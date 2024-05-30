Nijerya'da silahlı saldırı: 12 kişi öldü

AA & Ensonhaber
Batı Afrika ülkesi Nijerya basınındaki haberlere göre Kajuru Bölge Başkanı Cafra Caino, silahlı çete üyelerinin Maro pazarına saldırı düzenlediğini belirtti.
Caino, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin yaralandığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Caino, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Onlarca kişi saldırılarda can verdi
Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Kaduna eyaletinde ocaktan bu yana düzenlenen saldırılarda onlarca kişi hayatını kaybetti, 300'den fazla kişi kaçırıldı.
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