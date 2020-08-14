Dolar
7.3429
0.0272%
Euro
8.6784
0.0034%
Altın
1949.32
-0.2267%
Borsa
1100.26
0%
G. Altın
460.86
-0.0334%
Bitcoin
86277.83
1.3448%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü

    Niger eyaletinde, silahlı saldırı sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 14.08.2020 - 07:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Nijerya'da silahlı saldırı: 15 ölü

    Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi.

    Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, yaptığı açıklamada, eyaletin Ukuru köyüne gelen motosikletli silahlı kişilerin etrafa ateş açtığını belirtti.

    Saldırıda 15 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin de ağır yaralandığını bildiren  Abiodun, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktardı.

    MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

    Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

    Bölgede zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

    Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

    Görüş Bildir