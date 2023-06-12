Nijerya'da silahlı saldırı: 25 kişi yaşamını yitirdi Nijerya'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi kaçırıldı.

AA

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı 5 köye henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler tarafından saldırılar düzenledi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre saldırılarda 25 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de kaçırıldı.

Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, saldırıları doğrulayarak polis ve ordunun işbirliğinde bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.

Silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklandı

Nijerya'da insan kaçırma suçu idamla cezalandırılmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.

Ülkede artan güvenlik sorunuyla mücadele kapsamında silahlı kişilere fidye ödenmesi yasaklanmıştı.