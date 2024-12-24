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Nijerya'da silahlı saldırı düzenlendi

Nijerya'da silahlı saldırı düzenlendi Irigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Sam Jugo tarafından yapılan yazılı açıklamada, silahlı saldırı kapsamında aralarında 1 yaşında bebeğin de bulunduğu 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.