Nijerya'da silahlı saldırı düzenlendi

AA
Nijerya'nın Plateau eyaleti, silahlı saldırı haberi ile sarsıldı...
Saldırıya ilişkin açıklama, Irigwe Bölge Gençler Birliği Genel Sekreteri Sam Jugo'dan geldi.
Yazılı açıklamada, Plateau eyaletine bağlı Riyom bölgesinde silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
15 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Jugo, saldırıda aralarında 1 yaşında bebeğin de bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.
Saldırının sorumlusunun henüz bilinmediğini aktaran Jugo, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ifade etti.
Öte yandan Nijerya, uzun zamandır farklı bölgelerde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla mücadele ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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