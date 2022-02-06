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    Nijerya'da silahlı saldırılar: 17 ölü

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 17 kişi yaşamı yitirdi.
    • AA
    • 06.02.2022 - 03:38
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    Nijerya'da silahlı saldırılar: 17 ölü

    Ulusal basında yer alan haberlere göre, Kastina eyaletine bağlı 5 köye motosikletlerle gelen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

    17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

    Saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

    Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Gambo İsah, saldırıyı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini söyledi.

    KABİLELER ARASI ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

    Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

    Bölge, hayvancılık yapan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

    Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.


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