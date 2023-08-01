Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 11 sivil yaşamını yitirdi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti.

AA

ENSONHABER'İ TWİTTER'DA TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

Boko Haram üyeleri Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Kawuri köyündeki bir tarlada çalışan kişilere silahlı saldırı düzenledi.

Ulusal basındaki haberlere göre saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

On binlerce kişi can verdi

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.