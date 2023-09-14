Nijerya'da ülke genelinde elektrik verilemiyor Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, eyalet şebekesinin çökmesi, ülke genelinde saatlerdir süren elektrik kesintisine neden oldu.

AA

Nijerya Elektrik İletim Şirketinden yapılan açıklamada, saat 00.40 sularında Enugu eyaletindeki şebekede "tam sistem çökmesi" meydana gelmesi nedeniyle ülkedeki tüm elektrik şebeklerinin etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, meydana gelen arıza nedeniyle halihazırda ülkede genel elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

Tam sistem çökmesi yaşandı

Elektrik hizmetinde zaman zaman sorun yaşanan Nijerya'da, geçen yıl en az 8 kez yaşanan "tam sistem çökmesi", bu yıl ilk kez meydana geldi.

Nijerya, 12 bin 500 megavat kurulu güce sahip ancak bunun yaklaşık dörtte bir kapasitesini kullanıyor.

Sıklıkla elektrik kesintisi yaşanıyor

Ülkenin birçok bölgesinde sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyor.

Bu nedenle halkın büyük bölümü enerji ihtiyacını jeneratörler aracılığıyla karşılıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)