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    Nijerya'da yolcu otobüsüne baskın: 23 kişi kaçırıldı

    Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin yolcu otobüsüne düzenlediği baskında 23 kişi kaçırıldı. Bölgeye güvenlik güçleri incelemeler yapıyor.
    • AA
    • 16.02.2021 - 08:32
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    Nijerya'da yolcu otobüsüne baskın: 23 kişi kaçırıldı

    Nijerya’nın Niger eyaletine bağlı Yakila-Rafi kara yolunda silahlı kişiler, yolcu otobüsüne baskın düzenledi.

    Baskında 23 kişi kaçırıldı ve 2 kişi yaralandı.

    Niger Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

    MOTOSİKLET KULLANIMI YASAKLANMIŞTI

    Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

    Bölgede, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

    ÇATIŞMALARDAN YARARLANIP SALDIRIYORLAR

    Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

    Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

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