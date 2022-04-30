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    Nijerya'dan Almanya'ya: Kaçırılan 1130 bronz heykeli iade edin

    Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, ülkesinin, Benin Krallığı dönemine ait 1130 bronz heykelinin Almanya'dan iadesini beklediğini belirtti.
    • AA
    • 30.04.2022 - 07:50
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    Nijerya'dan Almanya'ya: Kaçırılan 1130 bronz heykeli iade edin

    Nijerya Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Buhari, Benin Kralı 2. Oba Ewuare'yi başkent Abuja'daki Aso Rock konutunda kabul etti.

    Buhari, burada yaptığı konuşmada, Avrupa'ya kaçırılan 125 yıllık bronz heykellerin ülke için önemli eserler olduğunu belirtti.

    "Almanya'dan 1130 heykelin iadesini istiyoruz"

    Daha önce Cambridge ve Aberdeen üniversitelerinde bulunan 2 bronz heykelin iade edildiğini bildiren Buhari, Almanya'da bulunan 1130 bronz heykelin iadesinin de beklendiğini söyledi.

    Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan "Oba" bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eseri, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.

    İngiltere iade etmek istemiyor

    Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bunların iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

    Nijerya dan Almanya ya: Kaçırılan 1130 bronz heykeli iade edin #1


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