Nijerya'dan Türkiye'ye çağrı: Petrol ve doğal gaz varlıklarımıza yatırım yapın

Nijerya Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Timipre Sylva, Türkiye'ye ülkesinin karadaki büyük petrol ve doğal gaz varlıklarına yatırım yapma çağrısında bulundu.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Afrika ülkeleri ile geliştirilen politikaları son dönemde dünya kamuoyunda sıkça analizlere konu oluyor.

Bu kapsamda Erdoğan, kısa süre içinde Afrika kıtasına en çok ziyarette bulunan lider sıfatıyla art arda iki gezi daha düzenlemiş, son gesizi ise patlak veren Ukrayna-Rusya savaşı ile yarıda kalmıştı.

NİJERYA'DAN TÜRKİYE'YE ÇAĞRI

Avrupa'da çıkan savaş nedeniyle enerji piyasalarında petrol ve doğal gaz fiyatlarının zirveleri gördüğü bu günlerde Afrika ülkesi Nijerya'dan Avrupa ülkelerinin dikkatini çekecek bir çağrı geldi.

Nijerya Petrol Bakanlığı Medya ve İletişim Kıdemli Danışmanı Horatius Egua'nın yazılı açıklamasına göre, enerji araştırma kuruluşu Cambridge Energy Research Associates'in (CERA) Teksas'ta düzenlediği programda, Sylva ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar görüştü.

Bakanı Sylva, görüşmede Nijerya'nın hidrokarbon sektöründe daha fazla Türk yatırımına açık olduğunu belirtti.

Sylva, Nijerya ve Türkiye arasındaki iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizerek, iki ülke ilişkilerinin enerji sektörü ve diğer ticaret alanlarına genişletilebileceğini vurguladı.

"TÜRKİYE KAYNAKLARIMIZA YARITIM YAPSIN"

Uluslararası Petrol Şirketlerinin (IOC) Nijerya'dan çekilmesiyle iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için yeni yatırım fırsatları oluştuğuna işaret eden Sylva, şu ifadeleri kullandı:

"Artık Shell, ExxonMobil ve diğerleri gibi IOC karadaki varlıklarından ayrılmayı planladığına göre, Nijerya'da daha fazla yatırımla ilgilenen Türkiye'nin olasılıklarına bakıyoruz. Bu sektöre daha fazla yatırım yapılması Türkiye'nin Nijerya'daki yatırımlarına olan ilgisini artırması için büyük fırsat olacak."

Sylva, yeni Petrol Endüstrisi Yasası (PIA) ile petrol ve gaz yatırımı alanındaki mevzuatın kolaylaştırıldığını kaydederek, Bayraktar'a Nijerya'daki yatırımlardan iyi getiri sağlayacağına dair güvence verdi.

Bakan Yardımcısı Bayraktar da Türkiye'nin Nijerya'nın petrol ve doğal gaz sektörünün parçası olmasını sağlamak için Sylva'nın desteğini istedi.

Bayraktar, fırsat verildiği takdirde Türkiye'nin Nijerya'daki doğal gaz yatırımlarını artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

DÜNYA REZERVLERİNİN 3,1'İNE SAHİP

Tespit edilmiş petrol rezervleri yaklaşık 37 milyar varil olan Nijerya, dünyadaki rezervlerin yüzde 3,1'ine sahip. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8'inci ülke ve petrol ihracatı bakımından da 6'ncı sırada yer alıyor.

TAM KAPASİTELİ ÜRETİM YAPILAMIYOR

Ülkenin petrol yataklarının bulunduğu Rivers ve Delta bölgesinde günde 1,5 milyon varilden fazla ham petrol üretimi yapılabileceği ancak silahlı grupların sabotajları, çatışmalar ve adam kaçırma gibi olaylar nedeniyle en az 500 bin varillik kapasitenin kullanılamadığı söyleniyor.