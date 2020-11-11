Nikol Paşinyan: Anlaşma Stepanakert'in kaybedilmesini ve askerlerin kuşatılmasını önledi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki savaşın sona erdirilmesi için yapılan anlaşmanın, Stepanakert bölgesinin kaybedilmesini ve binlerce askerin kuşatılmasını önlediğini söyledi.

Azerbaycan'a teslim olan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'dan yeni bir açıklama geldi.

Facebook hesabından bir video mesajı yayınlayan Paşinyan, Dağlık Karabağ’daki savaşın sona erdirilmesi konusunda yapılan anlaşmanın ,Stepanakert bölgesinin kaybedilmesini ve binlerce askerin kuşatılmasını önlediğini belirterek, “Anlaşma olmasaydı tam bir çöküş yaşanırdı.” ifadelerini kullandı.

PAŞİNYAN'DAN ASKERİ VE DİĞER TAHMİNLERE GÖRE ELİMİZDE TUTAMAYACAKTIK MESAJI

Paşinyan, “Bu belgeyle askeri ve diğer tahminlere göre elimizde tutamayacağımız bir şey verilmiş oldu. Stepanakert'in (Hankendi) savunmasız kaldığı bir durumda, çatışmaların devam etmesi ile büyük bir olasılıkla Stepanakert, Martuni (Hocavend), Askeran kaybedilirdi, ardından savunma alanları ve binlerce asker kuşatılmış olurdu. Sonuçta tam bir çöküş yaşanırdı. İmza kararı tüm bu değerlendirmeler göz önünde bulundurularak alındı.” diye konuştu.

Paşinyan, Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı’nın kaynaklarla ilgili sorun yaşandığını rapor ettiğini, ardından bu görüşün resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ yönetimi tarafından da desteklendiğini ifade etti.

NE OLMUŞTU

Dağlık Karabağ’da savaşı sona erdiren anlaşma, geçen pazartesi günü Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından imzalanmıştı.

Nikol Paşinyan, anlaşmayı ülkenin askeri yönetiminin ısrarıyla imzaladığını açıklamıştı.

Daha sonra başkent Erivan’da protestolar başlamış, iktidarı ele geçirme çağrıları ve parlamento başkanının darbedilmesi nedeniyle 6 kişi gözaltına alınmıştı.

Ermenistan’daki muhalifler, barış anlaşmasının koşullarını değiştirmek istiyor.