Nikol Paşinyan, Beşar Esad'ı tebrik etti

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Suriye'deki seçimleri kazanan Beşar Esad'ı tebrik etti. Paşinyan, mektubunda Suriye'ye yardım edebileceğini söyledi.

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesi tarafından meşru kabul edilmeyen Suriye seçimlerini kazanan Beşar Esad'a tebrik mektubu gönderdi.

ESAD'I TEBRİK ETTİ

Paşinyan, Esad'a mesaj göndererek, "Suriye'de barışı tesis etmeye ve diyalog başlatmaya yönelik çabalarınızın ülkedeki krizin aşılmasına yardımcı olacağına eminim" dedi.

Paşinyan, Suriye ile olan ilişkilerin derinleşeceğine ve güçleneceğine olan inancını da dile getirdi.

PAŞİNYAN'DAN, ESAD'A YARDIM TEKLİFİ

Mektuptaki en dikkat çeken detaylardan biri ise ülkesindeki siyasi krizi ve kaosu çözemeyen Paşinyan'ın Esad'a Suriye'deki insani krizi çözmekte yardım teklif etmesi oldu.

Mesajda Ermenistan'ın bundan sonra da Suriye'deki krizin çözümü için katkılarını sürdüreceği belirtildi.

PAŞİNYAN'IN YAPACAĞI YARDIM MERAK KONUSU OLDU

Öte yandan Ermenistan'da halkın ağır ekonomik şartlar altında yaşadığı ve ülke ekonomisinin kötü olduğu biliniyor.

Ekonomik etkenlerin yanı sıra Azerbaycan'a karşı kaybedilen Dağlık Karabağ hezimeti sonrası, halk Paşinyan'a olan desteğini çekmiş durumda.

Paşinyan'ın ekonomik ve siyasi krizleri bir türlü aşamadığı göz önüne alındığında, Suriye'ye nasıl bir yardım yapacağı şimdiden merak konusu oldu.